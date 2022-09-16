Van’da inşaatı süren tünelde göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Van'ın Gürpınar ile Başkale ilçeleri arasındaki Güzeldere mevkisinde meydana geldi. Bölgede devam eden tünel inşaatı sırasında bilinmeyen bir sebepten dolayı göçük meydana geldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalara başladı.

İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yürütülen çalışmalar sonucunda enkaz altında kalan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çalışanların cansız bedeni ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

YARALI OLARAK KURTULAN İŞÇİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Enkazdan yaralı olarak kurtulan işçi hastanede yaptığı açıklamada, "Bir anons geldi bize, göçük olmuş yağcılar gözükmüyor. Kepçeyi çağırdılar, biz kepçe ile, kamyoncu ile içeri girdik, elle çıkarmaya çalıştık. Malzeme çok olduğu için kepçe ile almaya çalıştık. Sonra elle almaya çalışırken yukarıdan taş geldi üzerime." dedi.