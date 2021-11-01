Van’da kaçakçılara darbe

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin

yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 25–31 Ekim 2021 tarihleri arasında 4 planlı veya ani operasyon düzenlendi.

Yapılmış, yapılan operasyonlarda, 7 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.

Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 94 bin 528 TL idari para cezası uygulandı.

SABAH / VAN