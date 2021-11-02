Van’da kaçakçılara göz açtırılmıyor

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 1–31 Ekim tarihleri arasında 36 planlı veya ani operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonlarda, 24'ü yabancı uyruklu 87 organizatör hakkında işlem yapıldı. Suçta kullanılan araç, ev ve otel sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 1 milyon 45 bin 161 TL idari para cezası uygulandı.

SABAH / VAN