Van’da kaçakçılara operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahısların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 - 31 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde sonucunda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 9 cep telefonu, 4 bin 397 kozmetik ürün ele geçirildi.

Bu yakalamalara ilişkin 2 şüpheli şahısla ilgili tahkikata başlatıldı.

SABAH / VAN