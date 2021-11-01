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Giriş Tarihi: 1.11.2021 13:33 Son Güncelleme: 1.11.2021 14:07

Van'da kaçakçılara operasyon

Van’da kaçakçılara operasyon

Van'da 25-31 Ekim tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çok sayıda gümrük kaçağı telefon ve kozmetik ürünü ele geçirildi. 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahısların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 - 31 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde sonucunda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 9 cep telefonu, 4 bin 397 kozmetik ürün ele geçirildi.

Bu yakalamalara ilişkin 2 şüpheli şahısla ilgili tahkikata başlatıldı.

SABAH / VAN

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Van'da kaçakçılara operasyon
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