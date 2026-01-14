Haberler Yaşam Haberleri Van'da kayıp olarak aranıyordu: İş yerinin önündeki araçta ölü bulundu!
Van'ın Özalp ilçesinde 2 gün önce kaybolduğu ileri sürülen genç, kendisine ait iş yerinin önündeki aracın içinde ölü bulundu.

İHA
Edinilen bilgilere göre, 2 gündür kendisinden haber alınamayan Yıldırım Akbulut isimli genç için yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunuldu. Yapılan arama çalışmaları sonucunda, gencin cansız bedeni Özalp ilçesindeki iş yerinin önünde aracın içerisinde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından cenaze önce Özalp Devlet Hastanesine, oradan otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gencin kesin ölüm nedeni henüz netlik kazanmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

