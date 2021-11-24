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Giriş Tarihi: 24.11.2021 09:09

Van'da korkunç olay: Gelinini öldürdü

DHA
Van’da korkunç olay: Gelinini öldürdü

Van Erciş'te korkunç bir olay gerçekleşti. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada H.T., gelini N.T.’yi tabancayla vurarak katletti. Olayın ardından kaçan H.T., yakalanıp cezaevine gönderildi.

Olay, 21 Kasım günü saat 15.00 sıralarında Erciş ilçesi Aşağıçökek Mahallesi'nde meydana geldi. Evde, H.T. ile oğlu B.T. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Kavga sırasında H.T. silahını çekip ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler, gelini N.T. 'ye isabet etti. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan N.T. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan H.T.'nin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. H.T., JASAT ekiplerinin çalışması sonucu Çaldıran ilçesinde arkadaşına ait saklandığı evde yakalandı. H.T.'nin suç aleti silahı ise olay yerine yakın boş bir araziye gömdüğü belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Van'da korkunç olay: Gelinini öldürdü
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