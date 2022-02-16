Van’da korkutan yangın!

Sabah saat 04.20 sıralarında Erciş yolu üzerinde bulunan Zafer Yurtsever'e ait inşaat malzemesi satan bir işyerinde henüz çıkış sebebi bilinmeyen bir nedenle yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 acil ihbar hattına bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup amirliği ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı.