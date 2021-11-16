Van’da okuyan çocuğun hayalini Bakanlık gerçekleştirdi

Van'ın Özalp ilçesinde bulunan Eski Emek Mezrası İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri resim dersinde hayallerini çizdi. Sınıf öğretmeni Zülfiye Altunbaş, ders sonunda resimleri incelerken çizilen Kapadokya resmi dikkatini çekti.

Resmi çizen öğrenci Eda'dan resmi anlatmasını isteyen öğretmen, "Öğretmenim Kapadokya'da sizinle birlikte balona binmek istiyorum." cevabını aldı. Bunun üzerine sınıf öğretmen, Altunbaş, resmin fotoğrafını çekerek Kültür ve Turizm Bakanlığını etiketleyip tweet attı. Atılan twetin ardından Bakanlık yetkilileri Okul Müdürü Mehmet Fatih Balkan ve öğretmen Altunbaş ile temasa geçti.

Düzenlenen organizasyonla 9 kişilik 3-A sınıfı öğrencileri, Okul Müdürü Balkan ve öğretmen Altunbaş'ı Kapadokya Alan Başkanlığı misafir etti. İlk olarak sıcak hava balonuna binen öğrenciler daha sonra Göreme Açık Hava Müzesi'ni gezdi. Ardından at turuna katılan öğrenciler daha sonra Nevşehir'in Avanos ilçesinde çanak atölyesini gezdi. Çanak yapımını izleyen öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğretmen Altunbaş, yaşananları şöyle anlattı: "Dersin son saati resim dersiydi. Çocukların hayallerini çizmelerini istedim. Dersin sonunda baktığımda farklı farklı resimler çizmişlerdi. Ama birisinin resmi beni çok derinden etkiledi. Edanur Kapadokya'ya ait balon resmi çizmiş. Beni de o resme koymuş kendisi de yanımda. "Öğretmenin sizinle buraya gitmek istiyorum." dedi. Ben de resimden çok etkilendiğim için onu kırmadım. Resmi ve kendisini çektim Kültür ve Turizm Bakanlığını etiketleyerek Twitter ve İnstagram'da paylaştım ve mail olarak atım. Sağ olsunlar bize geri dönüş yaptılar. Kapadokya Alan Başkanlığı da bizi misafir ediyor. Çok mutluyuz, sevinçliyiz çocuklarla."

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kapadokya Alan Başkanlığının kendilerini misafir ettiği için çok mutlu olduklarını aktaran Okul Müdürü Balkan da "Çocuklar gayet memnun. Çok eğleniyorlar, keyifleri yerinde. Program gayet zengin. Balona bindik, bölgeyi gezdik, ata bindik, müzeyi gezdik daha da devam ediyor program." dedi.

Resmi çizen Edanur Kavut da "Burayı daha önce bir yerde görmüştüm ve buraya gelmeyi çok istedim. Sonra resmi yaptım ve öğretmenime gösterdim. Buraya gelmeyi çok istiyordum çünkü. Burayı çok beğendim." diye konuştu.

Arkadaşının çizdiği resimle buraya geldiğini söyleyen Aleyna Yıldırdım da "Arkadaşım bir resim çizdi, öğretmenimize verdi. Öğretmenimiz de Kültür ve Turizm Bakanlığına yolladı. Sonra buraya geldik." dedi.