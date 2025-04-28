Van’da operasyon: Farklı suçlardan aranan 514 kişi yakalandı, 48’i cezaevine gönderildi

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor.

514 KİŞİ YAKALANDI

Asayiş şubesi ve İlçe Emniyet Amirliklerince 20-27 Nisan'da yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 514 kişi yakalandı.

48'İ CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Bu kişilerden haklarında toplamda 178 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48'i cezaevine teslim edildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlarda, ruhsatsız silah, 3 kurusıkı tabanca, tüfek, bıçak, satır, 37 fişek, çalıntı araç, dizüstü bilgisayar, 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.