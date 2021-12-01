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Giriş Tarihi: 1.12.2021 09:25 Son Güncelleme: 1.12.2021 09:34

Van'da PKK'ya yönelik operasyon... 16 gözaltı

Van’da PKK’ya yönelik operasyon... 16 gözaltı

Van'da 22-30 Kasım tarihleri arasında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma”, “Terör Örgütünü Propaganda Yapmak”, “Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması”, “Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme” suçlarından 16 kişi gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik olarak yapılan
çalışmalar devam ediyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 22-30 Kasım tarihleri arasında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", "Terör Örgütünü Propaganda Yapmak", "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması", "Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme" suçlarından 16 kişi gözaltına alındı.

Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri kapsamında ise Van'da 507 kise öğrencisine "Terör Örgütlerinin Eleman Kazandırma Yöntemleri ve
Faaliyetleri" hakkında bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

SABAH / VAN

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Van'da PKK'ya yönelik operasyon... 16 gözaltı
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