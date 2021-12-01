Van’da PKK’ya yönelik operasyon... 16 gözaltı

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi, engellenmesine yönelik olarak yapılan

çalışmalar devam ediyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 22-30 Kasım tarihleri arasında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", "Terör Örgütünü Propaganda Yapmak", "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması", "Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme" suçlarından 16 kişi gözaltına alındı.

Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri kapsamında ise Van'da 507 kise öğrencisine "Terör Örgütlerinin Eleman Kazandırma Yöntemleri ve

Faaliyetleri" hakkında bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

SABAH / VAN