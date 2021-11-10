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Giriş Tarihi: 10.11.2021 10:27 Son Güncelleme: 10.11.2021 10:41

Van'da rekor uyuşturucu operasyonu! Zeyna, Zeus ve Bobi...

Van’da rekor uyuşturucu operasyonu! Zeyna, Zeus ve Bobi...

Van'ın İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince ve hassas burun Zeyna, Zeus ve Bobi'nin katıldığı operasyonlarda son zamanların rekoru kırıldı. Düzenlenen operasyonlarda 477 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Van genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

SON ZAMANLARIN EN BÜYÜK OPERASYONU

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalar sonucunda İpekyolu ve Tuşba İlçelerinde 1 iş yeri ile 1 araçta Narkotik Dedektör Köpekleri Zeyna, Zeus ve Bobi ile yapılan detaylı aramalarda 922 paket halinde 473 kilo 600 gram eroin, 3 paket halinde 3 kilo 100 gram metamfetamin, 2 paket halinde 1 kilo 900 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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Van'da rekor uyuşturucu operasyonu! Zeyna, Zeus ve Bobi...
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