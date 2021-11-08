Van’da sahte içki operasyonu

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahısların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1 - 7 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen; 59 cep telefonu, 1 laptop, 132 litre akaryakıt, 108 şişe sahte alkollü içki, 3 bidon içerisinde 10 litre sahte alkollü içki ve

1 kurusıkı tabanca, ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler ile ilgili 17 kişi gözaltına alındı. Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

SABAH / VAN