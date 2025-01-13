Van’da sahte para operasyonu!

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, ilimiz genelinde Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 05.01.2025 - 12.01.2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 10.574 paket sigara,1.600 litre kaçak akaryakıt,14 adet cep telefonu, 6 adet kulaklık, 4 adet akıllı saat, 3 adet tablet bilgisayar ele geçirilmiştir. Parada Sahtecilik suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 87 adet 200 Türk lirası, 38 adet sahte 50 dolar, 28 adet sahte 100 dolar, 2 adet 100 Türk lirası ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 13 olay kapsamında 17 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" ifadesine yer verildi.