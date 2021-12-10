Van’da selde telef olan 1179 küçükbaş hayvanın yerine yenileri dağıtıldı

Başkale ilçesinde yaşanan sel afeti sonrası İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince yapılan hasar tespit çalışmalarında selden en çok zarar gören Gedikbaşı ve Kavurgalı mahallelerindeki 33 çiftçinin 1179 küçükbaş hayvanının telef olduğu belirlendi.

Çiftçilere telef olan hayvanlarının yerine Tarım ve Orman Bakanlığınca gönderilen 1179 küçükbaş hayvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince teslim edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yunus Emre Tepe, devletin, selden zarar gören çiftçilerin zararını karşıladığını belirterek yeni hayvanlarının çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

Gedikbaşı Mahallesi'nde ikamet eden ve selde küçükbaş hayvanları telef olan Ferit Aytekin, "Telef olan hayvanlarımdan 90 tanesi tespit edilmişti. Bugün devletimiz bu hayvanların tamamını teslim etti. Devlet büyüklerimize çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Kavurgalı Mahallesi Muhtarı Mehmet Torun da devletin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, "Telef olan koyunlarımızın yerine yenileri verildi. Her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tüm mahallelim adına teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.