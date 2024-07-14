Van’da serinlemek için Van Gölü’ne giren 2 kişi hayatını kaybetti

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Çarpanak Adası bölgesinde, sabah saatlerinde Van Gölü'nde serinlemek için yüzmeye giden iki vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis, Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van ve Bitlis İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama ekipleri sevk edildi.

Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 1 kişinin arama çalışmaları sürüyor.