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Giriş Tarihi: 3.2.2025 14:59 Son Güncelleme: 3.2.2025 15:17

Van’da silah ve patlayıcı madde ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi. Konu ile ilgili 48 kişi tutuklandı.

NAZLI TİMUR NAZLI TİMUR
Van’da silah ve patlayıcı madde ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ilimiz genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerimizce 26.01.2025 – 02.02.2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 1 adet tüfek, 6 adet silah, 1 adet kurusıkı tabanca, 87 adet fişek ele geçirilmiştir.

Diğer suçlardan ele geçen malzemeler; 1751 adet botoks ilacı ele geçirilmiştir. Aranan şahıslar; İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 486 şahıs yakalanmış, 166 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır " ifadelerine yer verildi.

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Van’da silah ve patlayıcı madde ele geçirildi
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