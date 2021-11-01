Van’da şok operasyon! 73 yasa dışı göçmen...

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığınca 31 Ekim günü gece saatlerinde Kurubaş Mahallesinde göçmen kaçakçılığını engellemek amacıyla bir adrese operasyon düzenlendi.
M.S.E. isimli şahsa ait demir kapılı iki bölümlü boş dükkanda yapılan aramada Afganistan uyruklu 73 yasadışı göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.
Ayrıca dükkan sahibi M. S. E. ve göçmenleri barındırıp, ihtiyaçlarını gideren V. E, M.Y. isimli şahıslar gözaltına alınırken, olayla İlgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
SABAH / VAN