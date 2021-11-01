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Giriş Tarihi: 1.11.2021 16:32 Son Güncelleme: 1.11.2021 16:51

Van'da şok operasyon! 73 yasa dışı göçmen...

Van’da şok operasyon! 73 yasa dışı göçmen...

Van'ın Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 73 kişi yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığınca 31 Ekim günü gece saatlerinde Kurubaş Mahallesinde göçmen kaçakçılığını engellemek amacıyla bir adrese operasyon düzenlendi.

M.S.E. isimli şahsa ait demir kapılı iki bölümlü boş dükkanda yapılan aramada Afganistan uyruklu 73 yasadışı göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

Ayrıca dükkan sahibi M. S. E. ve göçmenleri barındırıp, ihtiyaçlarını gideren V. E, M.Y. isimli şahıslar gözaltına alınırken, olayla İlgili Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

SABAH / VAN

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Van'da şok operasyon! 73 yasa dışı göçmen...
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