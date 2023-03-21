Van’da sporcuları taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Hakkâri'den Van'a gitmekte olan ve henüz plakası bilinmeyen ve Hakkâri Sportif Faaliyetler Kulübü Alparslan Endüstri 1'inci Ligi'nde mücadele eden Hakkari Voleybol Takımı'nı taşıyan yolcu otobüsü Gürpınar Hoşab mevkiinde kaygan yoldan direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Araçta bulunan çok sayıda sporcu yaralandı.





Hakkâri'den Van'a gitmekte olan ve henüz plakası bilinmeyen ve Hakkâri Sportif Faaliyetler Kulübü Alparslan Endüstri 1'inci Ligi'nde mücadele eden Hakkari Voleybol Takımı'nı taşıyan yolcu otobüsü Gürpınar Hoşab mevkiinde kaygan yoldan direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Araçta bulunan çok sayıda sporcu yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların 112 ile jandarmayı araması üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yapılan ilk müdahalenin ardında yaralılar Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanelerine sevk edildi. Jandarma olay yerinde incelemeler başlattı.