Van’da suça geçit yok

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "Hırsızlık" yapan ve

aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince; 1 - 7 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda, 46 yıl hapis cezası ve bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 37 kişi yakalanırken, 21 kişi tutuklandı.

19 KİSİ GÖZALTINA ALINDI

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 2 elefon, 1 jeneratör, 1 televizyon, 1 kurusıkı tabanca, 1 demir testere, 1 demir kesme makası, 1 satır ve 6 hırsızlık olayında kullanılan transit marka araç anahtarı ele geçirildi. Bu yakalamalara ilişkin 19 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YUNUS TİMLERİ İS BAŞINDA

6136 sayılı kanuna muhalefet olaylarında da son bir haftada, 1 tabanca ve 29 fişek ele geçirildi.

Motosikletli Yunus Timleri Tarafından ise aranan 3 kişi yakalanırken, yapılan üst aramasında, 1 kurusıkı tabanca, 2 kesici delici alet, 8 dolu fişek, 6,22 gram esrar, 0,36 gram eroin, 3 uyuşturucu hap ve 2,74 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem yapıldı.

SABAH / VAN