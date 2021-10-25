Van’da suça ve suçlulara geçit yok

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahısların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, geçtiğimiz hafta yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 95 cep telefonu, 21 cep telefonu aksesuarı, 10 kg 300 gr farklı marka ve miktarda çay, 91 cinsel içerikli ürün, birer gramlık paketler halinde olmak üzere toplamda 110 paket safran, 460 paket farklı markalarda sigara ve bin 800 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Bu yakalamalara ilişkin 12 şüpheli şahısla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan bir haftada çeşitli suçlardan 25 kişi polis ekiplerince gözaltına alınırken, 11 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 41 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranması olan 21 şahıs yakalanırken, 7 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, hırsızlık suçu olduğu tespit edilen, 3 üç tekerlekli bisiklet, bir bisiklet ele geçirildi. Bu yakalamalara ilişkin 15 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 4 kişi adli makamlarca tutuklandı. Ele geçen malzemeler sahiplerine teslim edildi. Ayrıca 6136 sayılı kanuna muhalefet olaylarında 3 tabanca, 40 dolu fişek ele geçirildi. Motosikletli Yunus Timleri tarafından ise 3 ruhsatsız silah, 1 kurusıkı tabanca, 40 fişek, 1,16 gram esrar, 2,26 gram eroin ve 10,31 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise, yine son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde, 141 kilo 529 gram eroin, 17 kilo 132 gram metamfetamin, 25 gram afyon sakızı, 15 sentetik ecza ele geçirdi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 17 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yasal işlem yapıldı.

SABAH / VAN