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Giriş Tarihi: 18.7.2024 13:16

Van'da Sündüz Şehitleri düzenlenen törenle anıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylasında PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 14' ü çocuk 24 kişi anıldı.

NAZLI TİMUR
Van’da Sündüz Şehitleri düzenlenen törenle anıldı

Bahçesaray İlçesinde kışlık ihtiyaçlarını karşılamak ve koyunlarını otlatmak amacıyla gittikleri yaylada, 18 Temmuz 1993 gecesi PKK'lı teröristlerce şehit edilen 24 kişi için anma programı düzenlendi.

Belediye Parkında bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk Bayrağı ve şehitlerin isimlerinin yazıldığı dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı. Şehitler mezarı başında anıldı dualar edildi.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı " Benim ailemden 6 şehidimiz var çok üzgünüz. Aradan yıllar geçti ama aynı acıyla devam ediyoruz.Bu katliamı gelecek nesillere anlatacağız. Unutmayacağız, boyun eğmeyeceğiz, unutturmayacağız" ifadesini kullandı.

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Van'da Sündüz Şehitleri düzenlenen törenle anıldı
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