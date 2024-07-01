Van’da terör operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada " İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 23.06.2024 – 30.06.2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8 şahıs, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 7 şahıs, dini istismar eden terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahıs olmak üzere toplam 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır " ifadesi kullanıldı.