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Giriş Tarihi: 1.7.2024 11:01 Son Güncelleme: 1.7.2024 11:15

Van'da terör operasyonu

Van'da terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 16 kişiye yasal işlem yapıldı.

SABAH
Van’da terör operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada " İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 23.06.2024 – 30.06.2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8 şahıs, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 7 şahıs, dini istismar eden terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahıs olmak üzere toplam 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır " ifadesi kullanıldı.

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Van'da terör operasyonu
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