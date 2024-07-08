Van’da terör operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceği bildirildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 30.06.2024 – 07.07.2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 4 şahıs, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs olmak üzere toplam 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır çalışmalar kararlılıkla devam edecektir" ifadesine yer verildi.