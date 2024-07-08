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Giriş Tarihi: 8.7.2024 09:56 Son Güncelleme: 8.7.2024 10:08

Van'da terör operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, terör örgütleriyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 6 kişi gözaltına alındı.

NAZLI TİMUR
Van’da terör operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceği bildirildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 30.06.2024 – 07.07.2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 4 şahıs, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs olmak üzere toplam 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır çalışmalar kararlılıkla devam edecektir" ifadesine yer verildi.

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Van'da terör operasyonu
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