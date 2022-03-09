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Giriş Tarihi: 9.3.2022 19:47

Van'da "torbacı" operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

Van’da torbacı operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, ekiplerce 3-9 Mart'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 6,26 gram eroin, 455,48 gram sentetik uyuşturucu, 376,72 Afyon sakızı, 26,8 esrar ve 35 uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 kişi hakkında "uyuşturucu satmak", 14 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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Van'da "torbacı" operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı
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