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Giriş Tarihi: 30.3.2022 22:03

Van'da "torbacı" operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

AA
Van’da torbacı operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, ekiplerce 24-30 Mart'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 18 kilo 403 gram eroin, 16 kilo 9 gram esrar ve 2,56 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi hakkında "uyuşturucu satmak", 4 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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Van'da "torbacı" operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
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