Van'da "torbacı" operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 26 Mayıs-1 Haziran'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 1,07 gram eroin, 36,86 gram sentetik uyuşturucu ve 690 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca 4 kişi hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 13 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.