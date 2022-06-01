Haberler Yaşam Haberleri Van'da "torbacı" operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 1.6.2022 22:33

Van'da "torbacı" operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı

AA
Van’da torbacı operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 26 Mayıs-1 Haziran'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 1,07 gram eroin, 36,86 gram sentetik uyuşturucu ve 690 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca 4 kişi hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 13 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SİGARA FİYATLARI HAZİRAN 2022 GÜNCEL LİSTE: 1 Haziran 2022 Sigaraya yeni zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar?
SON DAKİKA: EYT'de en çok merak edilen tarih belli oldu! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
EMEKLİ ZAMMI 2022 SSK BAĞKUR: En düşük aylık 4 bin 156 TL oluyor! En düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: 2022 emekli ve memur Temmuz zammı için çifte hesap! Cuma günü bildiriliyor! Enflasyon farkı ve ek zam ile en düşük emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
Muhalefetin o iddiasına en güzel cevap İlyas Dede'den: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki törene damga vurmuştu
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 10 soru: Yüreği yetip cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon mesajı! 'Yeni bir safhaya geçiyoruz' diyerek hedefleri açıkladı...
Bebek’teki sapık, Türk çıkmayaydı iyiydi...
SON DAKİKA: Emekliye en az 4 bin 156 TL! 2022 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
YKS sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından erişime açıldı! Üniversite sınavı YKS sınav yerleri giriş belgesi ÖSYM AİS sorgulama ekranı
ARKADAŞINA GÖNDER
Van'da "torbacı" operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA