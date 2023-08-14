Van’da trafik kazası: 3 ölü 3 yaralı

Çarpma sonucu kamyonette bulunan K.A, Z.Ç. ve Ö.Ç. hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü F. A ile N.Ç. ve S.Ç. yaralandı. Yaralılar tedavisi Gevaş Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.