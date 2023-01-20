Haberler Yaşam Haberleri Van'da uyuşturucu operasyonu: 24 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı
Giriş Tarihi: 20.1.2023 09:34

Van'da uyuşturucu operasyonu: 24 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 24 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı.

İHA
Van’da uyuşturucu operasyonu: 24 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi.

24 ŞAHIS HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Açıklamada, "13-19 Ocak 2023 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 32,59 gram metamfetamin, 13,8 gram esrar, 4,4 gram eroin ve 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 24 şahsa 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan yasal işlem yapılmıştır" denildi.

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Van'da uyuşturucu operasyonu: 24 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı
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