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Giriş Tarihi: 22.10.2021 21:13

Van'da uyuşturucu operasyonu

SABAH
Van’da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta hassas burun Thor ile yapılan detaylı aramada 39 kilo 450 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Van'ın Edremit İlçesinde Narkotik Dedektör Köpeği Thor ile bir araçta yapılan aramada 77 parça halinde 39 Kilo 450 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

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Van'da uyuşturucu operasyonu
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