Van’da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Van'ın Edremit İlçesinde Narkotik Dedektör Köpeği Thor ile bir araçta yapılan aramada 77 parça halinde 39 Kilo 450 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.