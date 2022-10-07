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Giriş Tarihi: 7.10.2022 05:29

Van'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 21 zanlı yakalandı

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı

AA
Van’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 21 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 30 Eylül-6 Ekim tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 22,37 gram eroin, 25,43 gram sentetik uyuşturucu, 8,19 gram esrar ve 4 sentetik ecza ele geçirildi.

Şüphelilerden 6'sı hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak", 15'i ile ilgili de "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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Van'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 21 zanlı yakalandı
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