Haberler Yaşam Haberleri Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 10 zanlı yakalandı
Giriş Tarihi: 2.2.2024 11:21

Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 10 zanlı yakalandı

Van'da, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

AA
Van’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 10 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 26 Ocak-1 Şubat tarihlerinde gençlerin yoğun bulunduğu alanlardaki "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 225 gram sentetik uyuşturucu, 85,25 gram eroin ve 1,05 gram esrar ele geçirildi.

Zanlılardan 2'si hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu nakletmek", 8'si hakkında ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 10 zanlı yakalandı
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