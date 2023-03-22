Vaniköy Camii gün sayıyor

Boğazın incisi Vaniköy Camii'nde 2020'de geçirdiği yangın nedeniyle 2021'de başlatılan restorasyon tamamlandı. Caminin 3 boyutlu lazer tarama görüntülerinden de faydalanılarak restore edilen camiden yangının tüm izleri silindi. Cami ve bitişiğindeki hünkâr kasrı ile avludaki müştemilat, şadırvan ve parsel duvarlarındaki çalışmalar da bitti. Cami yeniden ibadete açılmak için gün sayıyor.Vaniköy Camii olarak bilinen 358 yıllık Vani Mehmed Efendi Camii, 1665'te büyük bir kısmı ahşap olarak inşa ettirilmişti.