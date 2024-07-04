Vantilatör kazalarına dikkat

İstanbul'da 1 yaşındaki bebek, vantilatöre elini sokmaya çalışınca parmağın tamamına yakını kesilirken kemiğinde kırık meydana geldi. Küçük çocuk hemen ameliyata alınarak parmağı dikilirken El Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Egemen Ayhan, "Tam kopmamıştı ama sadece alttan cilt tutuyordu, ameliyat 2 saat civarında sürdü, ertesi gün taburcu ettik. Her zaman yüzde yüz başarı diye bir şey yok, dikkat edilmeli. Vantilatörler havaların ısınmasından dolayı sık kullanılıyor, arasına parmaklarını sokan çocuklarla karşılaşıyoruz, son 1 ayda 4-5 tane hastamız oldu" dedi. Ayhan, " 1-2 yaş civarında çocuklar çok meraklılar, etrafı fark etmeye çalışıyorlar. Vantilatörler de kolay ulaşacakları yerlerde, sürekli dönen bir şey oraya dokunayım, gibi bir his oluyor. Çocukların bu meraklarından dolayı sıklıkla karşımıza bu ara böyle bir yaralanma tarzı çıkıyor. Öncelikle vantilatörleri çocukların ulaşamayacağı yerlere koymak lazım" şeklinde konuştu.