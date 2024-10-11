Varil cinayetinde “pişman oldu, suç önleme” indirimi! Kayınpeder cinayetinde mahkeme kararını verdi

İstanbul Tuzla'da, eski damadı Uğur Kahraman'ı (30) tabanca ile vurduktan sonra varile koyan ve kamyona yüklediği varili de Pendik'te bir binanın asansör boşluğuna bırakan eski kayınpeder Hüseyin Sezer'in (47) "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapsinin istendiği davada mahkeme kararını verdi.

CİNAYETTEN SONRA KAHVE İÇTİ, CESEDİ VARİLE KOYDU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, 2022 yılının nisan ayında iki çocuk babası Uğur Kahraman'ı (30) eski kayınpederi Hüseyin Sezer'in (46) 2022 yılının nisan ayında öldürdüğü iddiasıyla soruşturmaya başlandı. Eşiyle ayrılan Uğur Kahraman, çocuklarının velayetinin kendisinde olması nedeniyle zaman zaman eski kayınpederi Hüseyin Sezer'le de görüşüyordu. Olay günü ikili arasında tartışma çıktı. Sezer, eski damadının alnına ateş etti. Ardından hiçbir şey olmamış gibi kahve yapıp içti. Daha sonra eski damadının cesedini varile koydu. Evin kömürlüğünde iki gün beklettikten sonra bir binanın asansör boşluğuna bıraktı. Olay ise Uğur Kahraman'ın babasının "oğlum kayıp" ihbarı üzerine yapılan araştırmalarla ortaya çıktı. Sezer'e komşusu ve eşinin de yardım ettiği belirlendi. Cinayeti işleyen adam hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıla, Sezer'in eşi ve komşusunda da "suç delillerini yok etme" suçundan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

"ÇOK ÜZERİME GELDİ, ATEŞ ETTİM VE AĞLADIM"

Sanık Hüseyin Sezer duruşmada, yaşanan tartışma sonucunda damadının kendisini tahrik ettiğini belirterek, "Biraz erkek ol. Sana o kadar laf söylüyorum, susuyorsun dedi. Ben de, 'evet senden korkuyorum' diyerek geçiştirdim. Küfretmeye devam etti. Çok üzerime geldi. Ben de o anki gerginlikle ateş ettim. Şokla ne olduğunu anlamadan başında uzun süre ağladım" dedi.

MAHKEME PİŞMANLIK İNDİRİMİ VERDİ

Mahkeme, Hüseyin Sezer'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan önce 17 yıl hapsine karar verdi. Sanığın pişman olduğunu, adli geçmişine bakıldığında verilen cezanın ilerde suç işlemesini önlemede yeterli olacağına kanaat getiren mahkeme cezayı 14 yıl 2 aya indirdi. Sezer ayrıca "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 10 ay hapse çarptırıldı. Diğer sanıkların suç işlediğinin sabit olmadığını belirten mahkeme beraat kararı verdi.