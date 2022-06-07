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Giriş Tarihi: 8.6.2022

Varlık içinde yokluk çekti

HALİT TURAN HALİT TURAN
Varlık içinde yokluk çekti

200 milyonluk arazisi elinden alınıp ölüme sürüklenen Erdal Yenisoy’un kuzenleri, SABAH’a konuştu: “Yaşlandığı için ‘Arsanı sat, ev al’ demiştik. Bize ‘Arsa satılır mı, toprak satılır mı?’ diye tepki gösterdi”

Muğla Fethiye'de, 200 milyon liralık arazisi elinden alınarak ölüme sürüklenen Erdal Yenisoy'un (78) ölümü sonrasında, vergi dairesinden aldıkları bildirimle kendilerine milyonlarca liralık mal varlığı miras kalan kuzenleri, halen şaşkın. SABAH'ın Türkiye gündemine bomba gibi düşen "1770 No'lu mezardaki sır" haberiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Filmlere konu olacak vurgunun ardından Erdal Yenisoy'un kuzenleri ile onların çocukları olan 6 mirasçıya SABAH ulaştı. Merhumun amcasının kızı Sultan Ünal'ın kızı olan Murat Ünal, ölen Erdal Yenisoy'un iktisat mezunu olduğunu, Fransa'da master yaptığını ve İngilizce ile Fransızca bildiğini söyledi.



En son Fethiye'de 2017'de yüz yüze görüştüklerini anlatan Ünal, "Annemle yılda bir kez konuşurlardı. Eşi, kardeşi ve çocuğu yoktu. Hiç evlenmedi. Kendini doğaya adamıştı. Vejetaryendi. Geçimini rehberlik ve yoga dersleriyle sağlıyordu. 'Ölüdeniz'in sol tarafındaki burunda arazim var' demişti. Ancak biz nerede olduğunu, nasıl bir arazi olduğunu bilmiyorduk, merak da etmemiştik" dedi. Murat Ünal, "Muğla Vergi Dairesi'nden bize yazı ulaşınca hayatını kaybettiğini ve vârisi olduğumuzu öğrendik. Ankara'da hayatını kaybettiğini öğrenince mezarlıkları gezdik, mezarını bulamadık. Fethiye'de kimsesizler mezarlığına defnedilmişti. Ankara'ya neden götürüldüğü ve nasıl öldüğünün araştırılması için suç duyurusunda bulunduk" dedi.



'KULÜBEDE YAŞIYORDU'
Erdal Yenisoy'un Antalya'da yaşayan 70 yaşındaki kuzeni Yeter Aktaş ise şunları söyledi: "Çok sık görüşmezdik. Bir keresinde, artık yaşlandığı için 'Arsan varsa sat, bir ev al' demiştim. 'Arsa satılır mı? Toprak satılır mı?' diyerek tepki göstermişti. Kendisini doğaya adamıştı. Satılan arazinin içinde bir kulübede yaşıyordu. Doğayla iç içe olmayı seviyordu. Bu kadar değerli bir arazisinin olduğunu da bilmiyorduk."

ÖLÜME TERK ETTİLER
ERDAL Yenisoy'u Ankara'ya kaçıran çete, 200 milyonluk arazisini tapuda 20 milyon göstererek el koyup satmıştı. Aylarca Ankara'da bir evde zorla tutulan Yenisoy, Kovid-19 olunca hastaneye terk edildi ve burada da 7 Mayıs 2021'de vefat etti.

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