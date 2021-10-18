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Giriş Tarihi: 18.10.2021 10:10 Son Güncelleme: 18.10.2021 10:21

‘Varoluş’ sergisini Cumhurbaşkanı Tatar açacak

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
‘Varoluş’ sergisini Cumhurbaşkanı Tatar açacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 387’inci sergisi olacak “Varoluş”, ay sonuna kadar ziyarete açık olacak.

Kıbrıslı Türk sanatçı Aşık Mene'nin "Varoluş" adlı kişisel yağlı boya resim sergisi, 20 Ekim Çarşamba Günü saat 17.30'da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonunda açılacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için 2 yıldan fazladır çalışmalarını sürdüren sanatçı Aşık Mene, bu dönemin Kovid -19 başlangıcıyla kesiştiğini belirterek, "Eserlerimde sanatçı olarak yaşadığım duygular ve hep birlikte yaşadığımız pandemi gerçeklerinin arka planlarıyla resimsel bir hesaplaşmayı göze aldım." Resimlerimdeki duygu üretimleri, pandemi ortamının getirdiği 'çalışma ve var olma' dürtülerinin yoğun atmosferini yansıtıyor" dedi.

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‘Varoluş’ sergisini Cumhurbaşkanı Tatar açacak
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