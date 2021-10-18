‘Varoluş’ sergisini Cumhurbaşkanı Tatar açacak

Kıbrıslı Türk sanatçı Aşık Mene'nin "Varoluş" adlı kişisel yağlı boya resim sergisi, 20 Ekim Çarşamba Günü saat 17.30'da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonunda açılacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için 2 yıldan fazladır çalışmalarını sürdüren sanatçı Aşık Mene, bu dönemin Kovid -19 başlangıcıyla kesiştiğini belirterek, "Eserlerimde sanatçı olarak yaşadığım duygular ve hep birlikte yaşadığımız pandemi gerçeklerinin arka planlarıyla resimsel bir hesaplaşmayı göze aldım." Resimlerimdeki duygu üretimleri, pandemi ortamının getirdiği 'çalışma ve var olma' dürtülerinin yoğun atmosferini yansıtıyor" dedi.