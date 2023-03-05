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Giriş Tarihi: 5.3.2023

‘Varroa’ ile mücadele için 4 etkili solüsyon

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
‘Varroa’ ile mücadele için 4 etkili solüsyon
ARMASAD (Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği) tarafından düzenlenen 10. Türkiye Arıcılık Fuarı, Haliç Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. 5 Mart'a kadar sürecek fuarda arıcılık sektöründen 50 katılımcı firma ile 10 bin arı üreticisi katıldı. Fuarda arı üreticileri için piyasaya yeni çıkan ekipmanlar ve arıcılıkta karşılaşılan sorunlara çözüm bulunması için üretilen kimyasal ürünler tanıtıldı. Arıcıların başbelası arı zararlısı olan Verroa ile savaş başlatan Beykoz Kimya, sağlıklı arılar ile kaliteli bal üretiminin sağlanması için 4 çeşit kalıntı bırakmayan Varroa ile mücadele solüsyonlarını tanıttı. Beykoz Kimya yöneticisi Musa Hamarat, "Losyonlarımız bağışıklık hususunda kraliçe arının desteklenmesi yumurta veriminin arttırılmasına yardımcı olacaktır" dedi.

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‘Varroa’ ile mücadele için 4 etkili solüsyon
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