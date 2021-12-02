Vatan Caddesi’nde korkunç kaza: 4 yaralı

Kaza, 22.00 sıralarında Fatih Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Vatan Caddesi'nde makas atarak Aksaray istikametine seyir halinde olan kamyonet, önünde seyreden taksiye çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Hızını alamayan kamyonet Bayrampaşa istikametine giden 34 BCM 794 ve 34 YR 1144 plakalı otomobillerle kafa kafaya çarpıştı.

3'Ü AĞIR 4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan 3 kişiyle 34 BCM 794 otomobilde sıkışan 1 kişiyi bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİREN GENCİ POLİS SAKİNLEŞTİRDİ



Kazayı duyarak olay yerine gelen yaralıların birinin yakını, ağabeyinin kamyonetini görünce sinir krizi geçirdi. Ağabeyinin öldüğünü düşünen ve ağlamaya başlayan genci olay yerinde bulunan polis ekipleri ile vatandaşlar sakinleştirdi. Kazaya karışan kamyonet ve otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza sebebiyle Vatan Caddesi'nde bir süre trafik oluştu. Araçların kaldırılması sonrasında trafik normale dönerken polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.