Haberler Yaşam Haberleri Vatan Caddesi’nde korkunç kaza: 4 yaralı
Giriş Tarihi: 2.12.2021 00:34

Vatan Caddesi’nde korkunç kaza: 4 yaralı

Vatan Caddesi’nde korkunç kaza: 4 yaralı

İstanbul Fatih'de taksiye çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçen kamyonet iki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı duyarak olay yerine gelen ve ağabeyinin öldüğünü düşünen genci polis ekipleri sakinleştirdi.

Kaza, 22.00 sıralarında Fatih Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Vatan Caddesi'nde makas atarak Aksaray istikametine seyir halinde olan kamyonet, önünde seyreden taksiye çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Hızını alamayan kamyonet Bayrampaşa istikametine giden 34 BCM 794 ve 34 YR 1144 plakalı otomobillerle kafa kafaya çarpıştı.

3'Ü AĞIR 4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan 3 kişiyle 34 BCM 794 otomobilde sıkışan 1 kişiyi bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİREN GENCİ POLİS SAKİNLEŞTİRDİ

Kazayı duyarak olay yerine gelen yaralıların birinin yakını, ağabeyinin kamyonetini görünce sinir krizi geçirdi. Ağabeyinin öldüğünü düşünen ve ağlamaya başlayan genci olay yerinde bulunan polis ekipleri ile vatandaşlar sakinleştirdi. Kazaya karışan kamyonet ve otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza sebebiyle Vatan Caddesi'nde bir süre trafik oluştu. Araçların kaldırılması sonrasında trafik normale dönerken polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Asgari Ücret zammı toplantısı gerçekleşti: Bakan Bilgin'den 2022 asgari ücret zammı açıklaması
Son dakika: Bakan Koca müjdeyi verdi: Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak
Son dakika... Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan 'Omicron' açıklaması: Endişe verici bir gelişme yok
3 genç fidan kazaya kurban gitmişti: Yürek burkan detay...
Son dakika: Hatayspor - Eyüpspor maçında futbol tarihine geçen olay! 2 kaleci de kırmızı kart gördü, Mame Diouf...
Son dakika: Napoli, Beşiktaşlı milli yıldızın peşinde! Menajerinden transfer açıklaması...
CHP'den ihraç edilen Mehmet Sevigen: Kılıçdaroğlu'nun aklındaki Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül
Donbass'ta savaş çanları: NATO, Ukrayna ve ABD'den peş peşe açıklamalar!
Son dakika: 1 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika: Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç tutuklandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Vatan Caddesi’nde korkunç kaza: 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA