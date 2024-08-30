Vatan casusunun belgeseli yapıldı

30 Ağustos zaferine giden yolda, özellikle İzmir'in işgali sonrası döneminde Yunanlıların içine sızarak yaptığı casusluk faaliyetleriyle Yunan ordusunun ilerleyişini büyük ölçüde yavaşlatıp Anadolu'daki örgütlenmeye zaman kazandıran Jandarma Albay Mümin Aksoy'un belgeseli yapıldı.

İlk kez ortaya çıkan belgelere dayanarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya himayesinde hazırlanan "İstiklal Uğruna İstikbalinden Vazgeçenler: Jandarma Albay Mümin Aksoy Belgeseli"nin özel gösterimi, İzmir'de önceki akşam Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde yapıldı.

Etkinliğe katılan Bakan Ali Yerlikaya, "İzmirli Mustafa Mümin Aksoy, vatanı için sadece canından değil şanlı üniformasından da vazgeçmişti." diye konuştu.

'Gavur Mümin' lakabıyla da tanınan, doğrudan Mustafa Kemal Atatürk'e bağlı olan, işgal kuvvetleri yönetimi için çalışan bir casus olarak görünse de aslında Türkiye lehine önemli istihbarat bilgilerini Ankara başta olmak üzere İzmir'deki yeraltı teşkilatlarına ileten Mümin Aksoy, Büyük Taarruz öncesi Yunan ordusuyla ilgili vermiş olduğu istihbari bilgilerle Büyük Taarruz ve İzmir'in kurtuluşunda büyük rol aldı. Belgeselde, Mümin Aksoy'un hayatı, casusluk faaliyetleri ve dönemin koşulları ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Aynı zamanda, Aksoy'un bu süreçte yaşadığı zorluklar, kişisel hayatı ve Türkiye'ye olan bağlılığı da belgeselde işlendi. Belgeselin yapımcı ve yönetmenliğini Mesut Gengeç, senaryosunu Bülent Günal ve Beşir Ariz üstlendi. Gösterimde ayrıca ünlü piyanist Fahir Atakoğlu bir resital sundu.