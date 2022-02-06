Şırnak'ta 15 yıl önce mayına basarak iki bacağını kaybeden gazi Hasan Kocamaz (36), şimdi Karayolları'nda görevli. 'Vatan için her daim göreve hazırım' diyen Kocamaz o günden bu yana her askeri harekâtta görev yapmak için başvuruda bulunuyor. "Hastanede benim için 'Şehit olur' dediklerinde, 'Vatan sağ olsun' diye bağırdım" diyen Kocaman, SABAH'a yaşadıklarını ve vatan aşkını anlattı: Patlamadan sonra 1 metrelik bir çukurun içinde kaldım. Bir komutanım beni çıkardı. Kopan ayaklarımı gördüm. 12 gün sonra kendime gelmişim. Şanlı al bayrağımızda benim de bir damla kanımın olduğunu düşünüyorum. Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapmak için başvuru yapmıştım. Bulaşık yıkarım, çamaşır yıkarım. Askerimiz onun için de yorulmasın. Söz konusu vatansa gerisi teferruat.