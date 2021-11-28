‘Vatan sana minnettar’

Bursa’daki teknoloji kampına giden İHH gönüllüleri kaza yaptı. Milli SİHA’ların takım lideri uçak mühendisi Tarık Kesekçi ve 3 gönüllü yaşamını yitirdi. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, “Vatan sana minnettardır” diyerek yaşadığı acıyı paylaştı
Milli Teknoloji Hamlesi'nde yeni gençler yetiştirmenin tohumlarını atmaya gidiyorlardı. Lise öğrencilerine yerli ve milli teknoloji aşkını aşılayacaklardı. Elim bir trafik kazası pırıl pırıl bu 4 genci hayattan kopardı. İstanbul Genç İHH'nın Bursa'da düzenleyeceği Teknoloji Kampı için yola çıkan Muratcan Kaya yönetimindeki otomobil, Gebze - Orhangazi - İzmir otoyolunda aynı yöne giden Mustafa H'nın (41) kullandığı kamyona arkadan çarptı. Feci kazada sürücü Muratcan Kaya (21) ile yanındaki Yusuf Taha Göktaş (22), Kaan Talip Tığlı (25) ve Tarık Kesekçi (26) yaşamını yitirdi.
Uçak mühendisi Kesekçi'nin Baykar'da İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yaptığı öğrenildi. Acı haber sonrası Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Vatansever, idealist, iyi ahlaklı, gayretli, şuurlu, T3 Vakfı'mızda yetişen ve çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hâkk'a yürüdü. AKINCI'da birlikte çok sabahladık. Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun. Vatan sana minnettardır" ifadelerine yer verdi.
HEPSİ DONANIMLI GENÇLERDİ
Tarık Kesekçi (26), yeni baba olmuştu. İHH'da gönüllü faaliyetlere katılıyordu. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirip Baykar Savunma Şirketi'nde uçak mühendisi olarak çalışmaya başladıktan sonra yeni nesile teknoloji aşkını aşılamak için konferanslara katılmaya devam etti.
Kağan Talip Tığlı (25), Kastamonuluydu, İstanbul'da yaşıyordu. Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra Türk Telekom'da veri mühendisi olarak çalışmaya başladı. Aynı zamanda Genç İHH İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütüyordu.
Murat Can Kaya (21), Gümüşhaneliydi, İstanbul'da ikamet ediyordu. İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik ve Arşiv bölümünden mezun olduktan sonra İHH'da gönüllü olarak çalışmalara destek verdi. Daha sonra gönüllülüğünü profesyonelleştirerek İstanbul Genç İHH Lise Başkanlığı görevini üstlendi. Kaya, İHH personeliydi.
Yusuf Taha Göktaş (22), aslen Karslıydı, İstanbul'da oturuyordu. Gebze Teknik Üniversitesinde Makina Mühendisliği öğrencisiydi. YediHilal Derneği'nde Teknoloji Takımları sorumluluğunu yürütüyordu. Takımıyla İHA üretmiş ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli dereceler almıştı.
Kağan Talip Tığlı ve Murat Can Kaya'nın cenazeleri bugün İstanbul'da, Tarık Kesekçi'nin cenazesi memleketi Nevşehir'de, Yusuf Taha Göktaş'ın cenazesi ise Zonguldak Ereğli'de defnedilecek.