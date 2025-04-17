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Giriş Tarihi: 18.4.2025

Vatana adanmış bir ömür

Kırşehir’de yaşayan 100 yaşındaki Mehmet Fidanboy, gençliğinde Irmak Bucağı’nda berberlik yaptıktan sonra Ankara’da PTT’de memur olarak çalıştı. Emekli olduktan sonra da memleketine döndü. İlerleyen yaşına rağmen oldukça dinç görünen ve tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilen Mehmet Fidanboy, sağlıklı kalmasının en büyük sırrının yürümek olduğunu söyledi. Asırlık çınarın tek yürek yarası ise oğlu Şevket Fidanboy’u, 1994’te Van’da bu vatan için şehit vermek. 7 çocuk ve 15 torun sahibi Fidanboy, acısını hala yüreğinde taşısa da şehit oğluyla gurur duyuyor.

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
Vatana adanmış bir ömür

Türk Kızılay Kırşehir Şubesi ve Kırşehir Şehit Aileleri Derneği'nin evinde ziyaret ettiği Fidanboy "Acı bir haber geldi. Dayanmak zordu ama dayandık. O gün bile başımı asla eğmedim. Vatan sağ olsun dedim. Düşmanı sevindirmedim. O günden bu yana içimdeki evlat özlemi hiç dinmedi ama oğlumun şehitliğiyle gurur duyuyorum.100 yaşındayım ama unutulmadım. Oğlumu bu vatana şehit verdim. Şükür ki böyle yüce bir devlete sahibiz ki bizi asla yalnız bırakmıyor. Her oğlumun fotoğrafına baktıkça vatanımız için dua ederim. O cennette nöbet tutuyor, ben burada onun hatırası ile yaşıyorum. Vatan sevgisiyle ayaktayım, devletime minnettarım. Allah devletimize zeval vermesin. Vatanınızı sevin, büyüklerinizi unutmayın. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Bayrağın değerini bilen bir gençlik oldukça bu millet yıkılmaz" dedi.

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Vatana adanmış bir ömür
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