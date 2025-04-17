Vatana adanmış bir ömür

Türk Kızılay Kırşehir Şubesi ve Kırşehir Şehit Aileleri Derneği'nin evinde ziyaret ettiği Fidanboy "Acı bir haber geldi. Dayanmak zordu ama dayandık. O gün bile başımı asla eğmedim. Vatan sağ olsun dedim. Düşmanı sevindirmedim. O günden bu yana içimdeki evlat özlemi hiç dinmedi ama oğlumun şehitliğiyle gurur duyuyorum.100 yaşındayım ama unutulmadım. Oğlumu bu vatana şehit verdim. Şükür ki böyle yüce bir devlete sahibiz ki bizi asla yalnız bırakmıyor. Her oğlumun fotoğrafına baktıkça vatanımız için dua ederim. O cennette nöbet tutuyor, ben burada onun hatırası ile yaşıyorum. Vatan sevgisiyle ayaktayım, devletime minnettarım. Allah devletimize zeval vermesin. Vatanınızı sevin, büyüklerinizi unutmayın. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Bayrağın değerini bilen bir gençlik oldukça bu millet yıkılmaz" dedi.