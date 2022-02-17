‘Vatana hizmet ediyorsun’ diyerek dolandırdılar

Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı’nın ifadesi ortaya çıktı. Narlı, “Vatana, millete hizmet ediyorsun, MİT’le ortak operasyon yapıyoruz. Çeteyi çökerteceğiz diyerek kandırdılar” dedi
İstanbul'da, özel bir üniversitede görev yapan 65 yaşındaki Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı, dün SABAH'ın Türkiye'ye duyurduğu dolandırılma olayına ilişkin verdiği ifadesinde detayları anlattı. Prof. Narlı, kendisini polis memuru olarak tanıtan bir şahsın aradığını, üzerine birden fazla hat çıkarılarak bu hatlarla FETÖ ve diğer terör örgütlerine yardım edildiğini söylediklerini kaydetti.
'ZİYNETLER DEĞİŞTİRİLDİ' DEDİLER
Narlı, kendisine bir adet polis kimlik kartı gönderildiğini ifade ederek, "E-Devlet üzerinden hatları kontrol edebileceğimi söylediler. E-Devlet şifremi girip baktığımda hat yoktu ve bunların terör örgütü üyelerince profesyonelce gizlendiğini belirttiler. Söz konusu operasyonun Adalet Bakanlığı ve MİT mensuplarınca gizli yürütüldüğünü söyleyen sözde polislere inandım. Paralarımı ve altınlarımı alıp parmak izi incelemesine göndereceklerini söylediler. Hatta kasadaki ziynetin terör örgütü üyelerince değiştirildiğini ve gerçek altınların yerine sahte altınlar bırakıldığını iddia ettiler. Vatana ciddi bir hizmet ettiğimizi, yardımlarımla bu örgütün yıkılacağını ifade ettiler" dedi. Prof. Dr. Ayşe Nilüfer Narlı, vatana hizmet ettiğini düşünerek sözde polislerin talepleri doğrultusunda söylenen her şeyi yaptığını aktararak şöyle devam etti:
PAROLAYI SÖYLEDİ VE...
"Çalıştığım üniversitenin bağlı olduğu şubeye gittim. Paraları çektikten sonra kasadaki ziyneti aldım. Telefondakiler önce, 'Barış Pınarı' parolasını verdiler. Gelen polis bana, 'Barış' dediğinde 'Pınar' cevabını verecektim. Parolanın, Barış Pınarı Harekâtı'ndan dolayı bu şekilde seçildiğini söylediler. İkametime geçtim. Kapının önüne gelen polis memuru 'Barış' dediğinde 'Pınar' cevabını verip çantaya doldurdum. Yarım milyon değerindeki para ve ziynet eşyalarımı teslim ettim. Ertesi gün tekrar arandım. Paralarda şüpheli parmak izleri bulunduğunu söylediler. Gerçek polislerle işbirliği içinde parayı almaya gelen şahsın yakalanması için yardım ettim."