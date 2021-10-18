Vatandaş “Güven Masası” uygulamasına tam not

Emniyet Genel Müdürlüğünün "Güven Masası" uygulaması, vatandaşların güler yüzle beklentilerine cevap verecek şekilde karşılanarak, hem Polis Merkezi Amirlikleri hem de Amirlikler dışındaki iş ve işlemleri ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılabilmesi için 2019 yılında hayata geçirildi.Bu amaçla bin 297 Polis Merkezi Amirliğinde, 2 bin 862 kadın personel görevlendirildi.

Polis Merkezi Amirliklerindeki Güven Masası aracılığı ile 1 ayda toplam 335 bin 469 kişi başvuruda bulunurken bu başvurulardan yüzde 95,66'sı yani 320 bin 905'i Polis Merkezi Amirliğinde sonuca ulaştırıldı.Toplam başvurulardan yüzde 0,54'ü yani bin 823'ü diğer kurum ve kuruluşlara, yüzde 3,80'i yani 12 bin 741 de diğer Emniyet birimlerine yönlendirildi.

BAŞVURU SAHİBİ BİLGİLENDİRİLDİ

Tüm başvurular titizlikle incelendi, yapılan işlemler ve sonuçları hakkında vatandaşlara bilgi verildi.

Başvurusu hakkında bilgilendirilme yapılan kişi sayısı ise 217 bin 718 olarak kayıtlara geçerken ‪103 bin 187'si hakkında ise bilgilendirme yapılamadı. Bilgilendirmenin neden yapılamadığı incelendiğinde bunda başvuru sahibinin telefonunun kapalı olması, telefona cevap verilmemesi, irtibat bilgisi verilmemesi vb. etkenlerin neden olduğu görüldü.