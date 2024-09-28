Vatandaş güvenliği için büyük adım: 2 bin 511 ruhsatsız silah ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince düzenlenen operasyon sonucunda ele geçirilen silah sayısı oldukça dikkat çekici. 1.271 ruhsatsız tabanca, 534 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 43 uzun namlulu tüfek ve 663 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 2.511 silah, güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi. Bu büyük başarı, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Silahların ele geçirildiği adreslerde yapılan aramalarda, 2.310 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Operasyonların yoğunlaştığı iller arasında İstanbul, Antalya, Adana, Ankara ve İzmir yer alıyor. Bu şehirlerde ele geçirilen silah sayısı ve gözaltına alınan şüpheli sayısı diğer illere göre daha fazla.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların başarılı bir şekilde tamamlanması nedeniyle tüm güvenlik güçlerini tebrik etti. Bakan Yerlikaya, "Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" dedi.

VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ ÖNCELİK

Bu kapsamlı operasyon, ülke genelinde artan silah şiddeti olaylarına karşı önemli bir önlem olarak değerlendiriliyor.Güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi sayesinde vatandaşların can ve mal güvenliği daha da güçlendirilmiş oldu.