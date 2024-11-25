Vatandaş ‘yerinde dönüşüm’ uygulamasından çok memnun

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın depremin etkilediği 11 ilde afetzedelerin evlerine kavuşmaları için oluşturduğu Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Gaziantep'te yaklaşık 13 bin kişi başvurdu. Gaziantep'te projeleri onaylanan 1300 vatandaş, yaptıkları yeni evlerine yerleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek, "Yaklaşık 721 milyon lira ödeme yaptık. Ödemelerimizi ruhsat alındıktan sonra yüzde 10, daha sonra su basmanında yüzde 30, kaba inşaatı bitince yüzde 30 ve en son inşaat bitiminde yüzde 30 daha vererek toplamda 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi olmak üzere ödeme yapıyoruz. 40 bin lira proje bedeliyle birlikte 1 milyon 540 bin lira ödeme yapıyoruz. Vatandaşlar çok memnun, hak sahibi olamayanlar ve toplu konuttan faydalanmak istemeyenler bu projeden yararlanıyor" dedi. Erikli Mahallesi Muhtarı Halil Candemir "Mahallemizde evi hasar alanların tamamı bu projeye başvurdu. 12 evi teslim ettik. Herkes memnun, şu an iyi derecedeyiz. Allah devletten razı olsun. Ev sahipleri de çok memnun" diye konuştu. Projeden yararlanan Yurdagül Gökdemir "Eski evimiz kötüydü, depreme dayanamadı. Şimdiki evimiz güzel, memnunuz" dedi.