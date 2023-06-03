Vatandaş yol kapadı

Tekırdağ Çorlu'daki Şeyh Sinan Mahallesi Kılıç Sokak'ta yolda çökme meydana gelmişti. Geçen salı günü de şiddetli sağanak yağış sonrası yolun birkaç noktasında çökme meydana gelmiş, araçlar da yağış esnasında mahsur kalmıştı. Belediye ekipleri tarafından çakıl taşı atılan yolda esnaf ve vatandaş bu kez tozdan dert yandı. Duruma tepki gösteren bir grup vatandaş, yolu çöp konteynerleriyle trafiğe kapatarak, Tekirdağ Belediye yetkililerinin gelmesini istedi. Bölgeye polis ekipleri de sevk edildi. Trafik polisi yolu trafiğe açarak vatandaşlara kaldırıma çıkmaları yönünde uyarılarda bulundu. Bir belediye yetkilisinin olay yerine gelip sorunun çözüleceğine ilişkin söz vermesinin ardından yaklaşık 1 saatlik diyalog sonuç buldu. Çalışma başlatılacağı sözünü alan esnaf ve vatandaşlar daha sonra evlerine dağıldı. İHA