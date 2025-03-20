Vatandaşa at ve eşek etinden sucuk yedirmişler: İstanbul’daki operasyonda kasap ve firmadan şok savunma!

"DEFALARCA DENETİME GİRDİK"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan firma sorumlularından Halil Y., ise şunları söyledi: "Emin Et isimli kasap dükkanının sahibi Mehmet Y., firmamıza gelerek 10 kg dana eti olduğunu söylediğini eti getirdi. Firma olarak birkaç defa bu şahsa fason olarak sucuk üretimi gerçekleştirmiştik. Rica üzerine bu 10 kg eti de sucuk yaptık. Sonra sucukları kendisine teslim ettik. Daha sonra İlçe Tarım Ekipleri şahsın dükkanına gidip iki adet numune sucuk almışlar. Numunelerde tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmiş. Etiket bize ait olduğu için bize de para cezası kesildi. Ürünler de toplatıldı. Aynı parti numarasına ait olan ve bizim etlerimizle üretilen sucuklar dükkanımızda satışa hazır halde duruyor. Ekipler bizden de numune alsa bir sorun olmadığı ortaya çıkacaktı. Daha önce defalarca denetime girdik. Hiçbir ürünümüzde usulsüzlüğe rastlanmadı."