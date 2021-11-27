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Giriş Tarihi: 27.11.2021 20:27

Vatandaşa tekme atan polis görevden uzaklaştırıldı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Vatandaşa tekme atan polis görevden uzaklaştırıldı

İzmir’de kimlik kontrolü sırasında yaşanan tartışmada mukavemette bulunan vatandaşa orantısız güç uygulayan polis hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamada vatandaşa tekme savuran bir polis memurunun ise görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Olay, geçen çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Buca Mustafa Kemal Mahallesi Şerife Bacı Meslek Lisesi karşısında meydana geldi. Okul önü ve çevresinde uygulama yapan polis kimlik kontrolü sırasında bir vatandaş tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde polis ile vatandaş arasında itiş- kakış, sonrasında ise tekme ve yumruklu kavga yer aldı. Kavgada, vatandaşın yanındaki yakını olan ve annesi olduğu iddia edilen bir kadın da darp edildi. Sosyal medyada tepkiler yaşanırken, her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İzmir Valiliği olayla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Okul çevresinde öğrencilerimizin güvenliği için denetim ve kontrol yapan polis ekiplerimizin uygulamaları esnasında bir kısım vatandaşımızın polise mukavemet edip, bir polisimizi darp etmiştir. Polisimizin bu vatandaşlara müdahalesi sırasında ise orantısız güç kullanıldığı anlaşılmıştır. Bunun üzerine olaya müdahale eden, orantısız güç kullanan personelimiz hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış, vatandaşımıza tekme savuran bir polis memurumuz da soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

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Vatandaşa tekme atan polis görevden uzaklaştırıldı
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