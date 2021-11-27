Vatandaşa tekme atan polis görevden uzaklaştırıldı

Olay, geçen çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Buca Mustafa Kemal Mahallesi Şerife Bacı Meslek Lisesi karşısında meydana geldi. Okul önü ve çevresinde uygulama yapan polis kimlik kontrolü sırasında bir vatandaş tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntülerde polis ile vatandaş arasında itiş- kakış, sonrasında ise tekme ve yumruklu kavga yer aldı. Kavgada, vatandaşın yanındaki yakını olan ve annesi olduğu iddia edilen bir kadın da darp edildi. Sosyal medyada tepkiler yaşanırken, her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İzmir Valiliği olayla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Okul çevresinde öğrencilerimizin güvenliği için denetim ve kontrol yapan polis ekiplerimizin uygulamaları esnasında bir kısım vatandaşımızın polise mukavemet edip, bir polisimizi darp etmiştir. Polisimizin bu vatandaşlara müdahalesi sırasında ise orantısız güç kullanıldığı anlaşılmıştır. Bunun üzerine olaya müdahale eden, orantısız güç kullanan personelimiz hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış, vatandaşımıza tekme savuran bir polis memurumuz da soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.