Vatandaşı çileden çıkartan hırsızlar yakayı ele verdi

Talas İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalar sonrası çok sayıda hırsızlık olayının faili M.K ve A.E.P'nin yerini belirledi. Bir süre fiziki takibe alınan hırsızların çaldıkları eşyaları depoladıkları ikameti tespit eden ekipler gece saatlerinde harekete geçti.

Polis, gece saatlerinde hırsızların deposuna baskın yaptı. Hırsızların polisi oyalayarak zaman kazanmak için depo girişine yasaklı hayvanlardan olan Pitbull cinse köpek koydukları görüldü. Deponun etrafını saran polis, şüphelilerden A.E.P ve M.K'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Köpeğin belediye ekipleri tarafından muhafaza altına alınmasının ardından depoya giren Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları aramalarda iki kürk ile 5 kuru sıkı silahtan dönüştürülen tabanca, 3 tüfek, 49 tabanca fişeği, 37 Kurusıkı tabanca mermisi, 5 televizyon, 3 gram esrar maddesi, 4 gam Metamfetamin, ele geçirildi.

Hırsızlık mallarına el konulurken, gözaltına alınan A.E.P ve M.K, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.