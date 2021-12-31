Haberler Yaşam Haberleri Vatandaşı çileden çıkartan hırsızlar yakayı ele verdi
Giriş Tarihi: 31.12.2021 16:47 Son Güncelleme: 31.12.2021 16:49

Vatandaşı çileden çıkartan hırsızlar yakayı ele verdi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Vatandaşı çileden çıkartan hırsızlar yakayı ele verdi

Kayseri'nin Talas İlçesinde vatandaşları çileden çıkartan hırsızlar polisin teknik ve fiziki takibi sonucu yakayı el verdi. Hırsızların çaldıkları malları depoladıkları yere baskın yapan polis, iki kürk ile çok sayıda çalıntı eşya ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Talas İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalar sonrası çok sayıda hırsızlık olayının faili M.K ve A.E.P'nin yerini belirledi. Bir süre fiziki takibe alınan hırsızların çaldıkları eşyaları depoladıkları ikameti tespit eden ekipler gece saatlerinde harekete geçti.

Polis, gece saatlerinde hırsızların deposuna baskın yaptı. Hırsızların polisi oyalayarak zaman kazanmak için depo girişine yasaklı hayvanlardan olan Pitbull cinse köpek koydukları görüldü. Deponun etrafını saran polis, şüphelilerden A.E.P ve M.K'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Köpeğin belediye ekipleri tarafından muhafaza altına alınmasının ardından depoya giren Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları aramalarda iki kürk ile 5 kuru sıkı silahtan dönüştürülen tabanca, 3 tüfek, 49 tabanca fişeği, 37 Kurusıkı tabanca mermisi, 5 televizyon, 3 gram esrar maddesi, 4 gam Metamfetamin, ele geçirildi.

Hırsızlık mallarına el konulurken, gözaltına alınan A.E.P ve M.K, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan yeni karar: Döviz endeksli TL mevduat sistemine saat ayarı!
Kimlik numaralarıyla ilgili yeni uygulama: E-Devlet'ten yapılacak
Son dakika | AK Parti TBMM Başkanlığı'na sundu: 12 maddelik "Öğretmenlik Meslek Kanunu"
Dünyanın aşı üssü Ankara’da kuruluyor
İşte PKK'nın din yapılanması! Emniyet, DİAYDER'in şemasını çıkardı
Tesadüfün böylesi! Marka farklı fiyat aynı
Altın fiyatları için SÜRPRİZ YÜKSELİŞ! Altın gram fiyatı 2022’de yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 31 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'Uzaktan eğitime geçilecek mi?' sorusuna cevap geldi!
Ünlü sanatçı Ceylan’ın en acı günü! Aldığı haberle yıkıldı!
Başkan Erdoğan’dan yatırımcılara çok net TL ve kur mesajı! Dövizdeki dalgalanma kontrol altında
ARKADAŞINA GÖNDER
Vatandaşı çileden çıkartan hırsızlar yakayı ele verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA